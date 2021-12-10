Фото: Московские сезоны
10 декабря в Москве стартует традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится до 9 января. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В дни фестиваля на улицах города будут работать специальные площадки и ярмарки, где москвичи смогут приобрести подарки и попробовать угощения.
Так, на площади Революции разместилась площадка, украшенная в купеческом стиле с яркими бусами, мехом и вставками в виде самоцветов. А на Тверской площади кедры украсили гирляндами, общая протяженность которых превышает 10 километров. Там создали атмосферу рождественских балов, о чем говорят не только декорации, но и звучащая классическая музыка Петра Чайковского и Иоганна Штрауса.
Перед ЦУМом между создали галерею дизайнерских елок. В украшении 15 деревьев принимали участие художники, дизайнеры и просто известные люди, в числе которых телеведущая Алла Михеева, дизайнер Артем Кривда и певец Егор Крид. Помимо этого оформленные в стилях разных народов мира елки установили на 26 фестивальных площадках города. Так, на улице Хачатуряна праздничное дерево украшено с преобладанием индийских мотивов.
В дни фестиваля "Путешествия в Рождество" в городе будут доступны 18 катков, в том числе на Вешняковской и Профсоюзной улицах, в сквере у Гольяновского пруда. А на Школьной улице москвичам и вовсе доступна площадка для игры в керлинг. Посетить катки при этом можно только по предварительной записи.
Ранее сообщалось, что праздничная иллюминация на московских улицах будет работать до весны. Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, 30 декабря в честь наступления Нового года в городе включат подсветку фасадов, которая продолжит работать в вечернее время до 5 января, а после – 6 и 7 января – заработает праздничный режим в честь Рождества.
В Москве стартует фестиваль "Путешествие в Рождество"
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