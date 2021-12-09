Праздничная иллюминация останется на столичных улицах до 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что праздничная иллюминация на московских улицах будет работать до весны.

"К середине декабря мы запустим новогоднее оформление на радость москвичам, и до 8 марта оно будет работать", – приводит его слова РИА Новости.

Праздничную подсветку фасадов в честь наступления Нового года включат 30 декабря. Она продолжит работать в вечернее время до 5 января, а после заработает праздничный режим в честь Рождества – 6 и 7 января.

Кроме того, в новогоднюю ночь, а также с 1 на 2 января и с 6 на 7 января вся подсветка в городе будет работать до утра.

Ранее стало известно, что главная новогодняя елка России, которую установят в Кремле, прибудет в столицу 16 декабря. Ее высота – около 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – порядка 10 метров. Спилят елку 14 декабря.