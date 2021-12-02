Собянин рассказал о работе фестивальных площадок в новогодние праздники

21:31
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Фестивальные площадки в Москве будут работать без мастер-классов в связи с неустойчивой эпидемиологической обстановкой. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Градоначальник уточнил, что другие объекты – катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки – работать будут.
"Единственное, чего там не будет, – это мастер-классов, которые тоже, в общем, любимы москвичами, но в этих условиях мы поостереглись их делать, потому что уж слишком такое тесное общение на этих площадках происходит", – пояснил мэр столицы.
Он отметил, что в условиях антикоронавирусных мер главный акцент будет сделан на уличных форматах.
"Должно красиво быть, надеюсь, что настроение будет хорошим", – сказал Собянин.
Также мэр выразил надежду, что праздничные площадки на открытом воздухе будут функционировать в полной мере в период новогодних выходных.
"Конечно, санитарные требования будут применяться к этим площадкам, но мы хотим, чтобы они полноценно функционировали. <…> Это все происходит на улице, поэтому, я думаю, ситуация нам позволит хотя бы в таком формате провести", – отметил Собянин.
Ранее стало известно, что Москва уже начала готовиться к фестивалю "Путешествие в Рождество". На улицах начали монтировать фестивальные площадки, где развернутся ярмарки с новогодними и рождественскими угощениями и подарками.
"Это наш город": Москва начала готовиться к фестивалю "Путешествие в Рождество"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: