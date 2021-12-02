Собянин рассказал о работе фестивальных площадок в новогодние праздники

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Фестивальные площадки в Москве будут работать без мастер-классов в связи с неустойчивой эпидемиологической обстановкой. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Градоначальник уточнил, что другие объекты – катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки – работать будут.

"Единственное, чего там не будет, – это мастер-классов, которые тоже, в общем, любимы москвичами, но в этих условиях мы поостереглись их делать, потому что уж слишком такое тесное общение на этих площадках происходит", – пояснил мэр столицы.

Он отметил, что в условиях антикоронавирусных мер главный акцент будет сделан на уличных форматах.

"Должно красиво быть, надеюсь, что настроение будет хорошим", – сказал Собянин.

Также мэр выразил надежду, что праздничные площадки на открытом воздухе будут функционировать в полной мере в период новогодних выходных.

"Конечно, санитарные требования будут применяться к этим площадкам, но мы хотим, чтобы они полноценно функционировали. <…> Это все происходит на улице, поэтому, я думаю, ситуация нам позволит хотя бы в таком формате провести", – отметил Собянин.

Ранее стало известно, что Москва уже начала готовиться к фестивалю "Путешествие в Рождество". На улицах начали монтировать фестивальные площадки, где развернутся ярмарки с новогодними и рождественскими угощениями и подарками.

