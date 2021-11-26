Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве возобновляется проведение уличных фестивалей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

По словам градоначальника, фестивали будут работать в режиме торговли и инсталляций.

"Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация", – подчеркнул Собянин.

Мэр столицы подтвердил, что в этом году состоится фестиваль "Путешествие в Рождество". В рамках мероприятия будут работать шале, а также новогодняя торговля.

"И я думаю, что и все остальные фестивали в таком же режиме как минимум будем продолжать", – сказал Собянин.

Он добавил, что полноценное возвращение фестивалей в Москву ожидается после окончания пандемии.

В прошлом году фестиваль "Путешествие в Рождество" не проводился. Такое решение властей Москвы было связано с эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, в городе отменили традиционные новогодние елки. При этом улицы столицы украсили праздничной иллюминацией для создания привычной новогодней атмосферы.

Ранее сообщалось, что сейчас к Новому году в Москве монтируются крупные декоративные конструкции в разных районах столицы, в том числе световые тоннели и арки в центральной части города. В общей сложности в столице установят свыше 4 тысяч световых декоративных конструкций.