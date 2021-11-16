Москвичам показали, как украшают к праздникам Лондон

К Новому году украшают не только Москву, но и другие мировые столицы.

На главных улицах Лондона развесили гирлянды, а на площадях установили рождественские ели. Появились и необычные световые инсталляции в виде ангелов, парящих над прохожими.

Разнообразные урашения появились и на витринах многочисленных магазинов. Для англичан Рождество – один из главных праздников в году.

Отмечается, что в Великобритании на данный момент нет строгих ограничений из-за ковида, и все работает в обычном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.