Семь польских полицейских получили ранения в ходе атаки мигрантов на границе с Белоруссией

18:52
Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"
Во время атаки мигрантов на белорусско-польской границе пострадали семь польских полицейских, сообщается на странице полиции Польши в Twitter.
"<...> полицейский, ударенный камнем в голову и привезенный в больницу, сотрудница полиции с ранением головы, которая тоже доставлена в больницу, и пять полицейских с повреждениями рук и ног", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ранения были получены от брошенных в сторону правоохранителей предметов.
Утром 16 ноября на белорусско-польской границе наблюдались стычки мигрантов с полицией. Беженцы пытались нелегально попасть в Евросоюз. Мигранты бросали в сторону силовиков камни и палки, против них применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Польша заявила, что белорусская сторона предоставила мигрантам шумовые гранаты
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