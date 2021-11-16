Семь польских полицейских получили ранения в ходе атаки мигрантов на границе с Белоруссией

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Во время атаки мигрантов на белорусско-польской границе пострадали семь польских полицейских, сообщается на странице полиции Польши в Twitter.

"<...> полицейский, ударенный камнем в голову и привезенный в больницу, сотрудница полиции с ранением головы, которая тоже доставлена в больницу, и пять полицейских с повреждениями рук и ног", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ранения были получены от брошенных в сторону правоохранителей предметов.

Утром 16 ноября на белорусско-польской границе наблюдались стычки мигрантов с полицией. Беженцы пытались нелегально попасть в Евросоюз. Мигранты бросали в сторону силовиков камни и палки, против них применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

