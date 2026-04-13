Новости

Новости

13 апреля, 14:25

Мэр Москвы

Собянин: Дни исторического и культурного наследия пройдут с 18 апреля по 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дни исторического и культурного наследия пройдут в Москве с 18 апреля по 31 мая, рассказал на своей странице в MAX Сергей Собянин.

"В этом году акция состоится уже в 26-й раз и будет посвящена теме "Наследие вокруг нас", – сказал градоначальник.

Горожане и туристы смогут увидеть и побывать внутри около 300 объектов культурного наследия (ОКН) столицы. В их числе – обычно закрытые памятники старины, а также недавно отреставрированные объекты. В частности, гражданам будут доступны:

  • Египетский павильон усадьбы Останкино;
  • дом-усадьба в Хамовниках, в котором жил писатель Лев Толстой;
  • церковь Петра и Павла на Новой Басманной улице;
  • церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках;
  • здание клуба фабрики "Свобода" на Вятской улице;
  • здание клуба завода "Каучук" на улице Плющихе.

Всего в столице ожидается около тысячи мероприятий, включая экскурсии, мастер-классы и лекции. Например, гостей ждут экскурсии по маршруту в честь 90-летия режиссера Станислава Говорухина, мероприятия "Выходной с наследием" с посещением ОКН, а также детские реставрационные мастерские.

Записаться на мероприятия проекта можно с 14 апреля на портале "Узнай Москву".

Ранее в столице оборудовали архитектурно-художественной подсветкой подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Там установили более 90 ламп и прожекторов со светодиодами белого цвета. До этого ландшафтное освещение появилось на площади Евразии у Киевского вокзала в Москве. Там возвели 142 осветительных прибора.

