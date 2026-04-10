10 апреля, 11:33

Подворье Валаамского монастыря в Москве обеспечили архитектурной подсветкой

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря в центре Москвы оборудовано архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Концепция организации освещения подворья была разработана специально для этого монастыря, который находится на 2-й Тверской-Ямской улице. Данный храм, по словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, является объектом культурного наследия регионального значения. Именно поэтому специалисты уделили особое внимание сохранению красоты и архитектурных особенностей исторического сооружения.

В результате было установлено более 90 ламп линейного типа и прожекторов со светодиодами белого цвета, мощность которых составляет 5,5 киловатта. Со стороны 2-й Тверской-Ямской улицы, переулка Александра Невского и 3-й Тверской-Ямской улицы было отдано предпочтение локально-заливающему приему освещения фасадов. В этом случае приборы размещаются точечно, формируя мягкую "заливку" определенных зон.

В рамках согласованной концепции все новые светильники имеют теплый или нейтральный оттенок белого цвета и умеренную яркость.

В комплексе городского хозяйства Москвы уточнили, что за последние 14 лет уровень освещенности города вырос в 2 раза, а число объектов с архитектурно-художественной подсветкой – в 4. Всего в столице на данный момент установлено свыше 1 миллиона приборов. При этом потребление электроэнергии уменьшается в связи с использованием энергоэффективных светодиодов.

Ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщал, что более 50 станций столичного метрополитена будут украшены архитектурно-художественной подсветкой. Речь идет про станции "Курская" Кольцевой линии, "Смоленская" Арбатско-Покровской и "Арбатская" Филевской линий.

По словам Ликсутова, исторический вид вестибюлей сохраняется, но при этом новая подсветка сделает их современнее. Оттенки освещения подбираются в тон фасадов, а свет настраивается так, чтобы сконцентрировать внимание на отдельных элементах и в итоге показать весь образ.

"Новости дня": в Москве установят более 26 тысяч приборов наружного освещения

Читайте также


город

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

