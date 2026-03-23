Уличное освещение и подсветку столичных зданий перевели на летний режим

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на летний режим работы. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он объяснил, что такое решение принято из-за увеличения светового дня. Диспетчеры Центра управления сетями АО ОЭК в режиме реального времени мониторят уровень фактической освещенности. В этом им помогают специальные датчики.

"Когда она (фактическая освещенность. – Прим. ред.) достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. В некоторых случаях, например в пасмурный или дождливый день, диспетчер может отступить от графика и включить освещение раньше", – уточнил Бирюков.

Подсветка столичных зданий включается вместе с наружным освещением, но отключают их в разное время. Например, в 23:00 специалисты прекращают подсвечивать жилые дома, а в полночь – административные объекты. В свою очередь, в 01:00 отключается подсветка вестибюлей станций метро, а в 03:00 – мостов в центре города.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства добавил, что за последние 14 лет уровень освещенности Москвы увеличился в 2 раза, а количество объектов, где установлена подсветка, выросло в 4 раза. Всего в городе оборудовано свыше 1 миллиона светильников. При этом, как отметил Бирюков, потребление электроэнергии уменьшается из-за использования энергоэффективных светодиодов.

Ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщал, что более 50 станций столичного метрополитена будут украшены архитектурно-художественной подсветкой. Речь идет про станции "Курская" Кольцевой линии, "Смоленская" Арбатско-Покровской и "Арбатская" Филевской линий.

По словам Ликсутова, исторический вид вестибюлей сохраняется, но при этом новая подсветка сделает их современнее. Оттенки освещения подбираются в тон фасадов, а свет настраивается так, чтобы сконцентрировать внимание на отдельных элементах и в итоге показать весь образ.

