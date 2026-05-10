IRNA: Иран ограничил проход в Ормузском проливе для поддержавших санкции США стран

Тегеран ввел особый режим судоходства через Ормузский пролив для стран, поддерживающих американские санкции. Об этом заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия в интервью IRNA.

"Отныне страны, которые последуют примеру США и введут санкции против исламской республики Иран, безусловно, столкнутся с трудностями при прохождении Ормузского пролива", – сказал он.

Акраминия подчеркнул, что республика осуществляет суверенитет над проливом и теперь любое судно должно согласовывать с Ираном свои действия.

Заявление прозвучало после обмена ударами в зоне Персидского залива 7 мая. Иранское гостелерадио сообщило, что поводом стало нападение американских военных на иранский танкер, в ответ республика атаковала три эсминца США. Центральное командование ВС США заявило об ответных ударах по объектам на территории Ирана.

На этом фоне газета South China Morning Post со ссылкой на главу Гонконгской ассоциации судовладельцев Ричарда Хекста сообщила, что в Ормузском проливе оказались заблокированы около 100 судов под гонконгской регистрацией или управлением. На их борту находятся порядка 2300 моряков.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе, а также закрыла Ормузский пролив.

В апреле Соединенные Штаты ввели блокаду пролива. Впоследствии президент США Дональд Трамп анонсировал начало военной операции для обеспечения свободы судоходства.

Через некоторое время глава американского государства допустил возможность достижения договоренностей с Ираном до 14–15 мая. В противном случае, по его словам, Вашингтону "придется снова начать их бомбить без пощады".