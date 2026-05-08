Fox News: США возобновили ракетные удары по Ирану

Соединенные Штаты нанесли новые удары по иранским объектам на юге страны. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Атакам подверглись порт Кешм и город Бендер-Аббас. Иранские государственные агентства подтверждают множественные взрывы в провинции Хормозган.

Агентство Mehr передает о взрывах в городах Минаб и Бендер-Аббас. Агентство Fars сообщает о серьезном ущербе торговому пирсу Бахман на острове Кешм (Ормузский пролив) в результате обстрела и последовавшей перестрелки.

В свою очередь, системы противовоздушной обороны Ирана приведены в действие в небе над столицей. Mehr сообщает, что ПВО продолжает работать по вражеским целям над Тегераном.

При этом журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на американского чиновника утверждает, что новые удары США по Ирану не означают возобновление конфликта.

Эскалация на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

