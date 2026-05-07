Президент Бразилии заявил, что Трамп не планирует вторжение на Кубу

Фото: Getty Images/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп не планирует вооруженной агрессии или полномасштабного вторжения на Кубу. Об этом по итогам переговоров в Вашингтоне сообщил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

По его словам, американский президент дал понять, что не думает о подобном сценарии.

Лула да Силва назвал эту позицию важным сигналом, подчеркнув, что Куба сама стремится к диалогу и урегулированию, чтобы покончить с многолетней блокадой, которая, по его мнению, так и не позволила острову стать полностью свободным после победы революции 1959 года.

При этом ранее СМИ выяснили, что администрация Белого дома изучает возможность применения военной силы в отношении правительства Кубы для его свержения. Однако на данный момент Трамп отдает предпочтение дипломатическим мерам.

Несмотря на такие сообщения, американский президент вновь пригрозил направить авианосец "Авраам Линкольн" к кубинскому побережью. Он обещал сделать это сразу после завершения конфликта в Иране.