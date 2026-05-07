Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 23:58

Политика

Президент Бразилии заявил, что Трамп не планирует вторжение на Кубу

Фото: Getty Images/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп не планирует вооруженной агрессии или полномасштабного вторжения на Кубу. Об этом по итогам переговоров в Вашингтоне сообщил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

По его словам, американский президент дал понять, что не думает о подобном сценарии.

Лула да Силва назвал эту позицию важным сигналом, подчеркнув, что Куба сама стремится к диалогу и урегулированию, чтобы покончить с многолетней блокадой, которая, по его мнению, так и не позволила острову стать полностью свободным после победы революции 1959 года.

При этом ранее СМИ выяснили, что администрация Белого дома изучает возможность применения военной силы в отношении правительства Кубы для его свержения. Однако на данный момент Трамп отдает предпочтение дипломатическим мерам.

Несмотря на такие сообщения, американский президент вновь пригрозил направить авианосец "Авраам Линкольн" к кубинскому побережью. Он обещал сделать это сразу после завершения конфликта в Иране.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика