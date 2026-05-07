Monde: прокуратура Парижа начала расследование против Маска и его компании X

Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 21:00

Прокуратура Парижа начала расследование против Маска и его компании X

Фото: ТАСС/EPA/POOL/FRANCIS CHUNG

Прокуратура Парижа инициировала предварительное расследование в отношении американского предпринимателя Илона Маска и его компании X, сообщила газета Monde со ссылкой на источники.

По данным издания, 6 мая прокуратура открыла предварительное расследование против материнской компании соцсети X, ее руководителя Маска и занимавшей пост гендиректора до лета 2025 года Линды Яккарино.

Прокуратура Парижа приглашала Маска для дачи показаний из-за обысков в офисах соцсети в феврале 2026 года. Тогда на добровольные допросы была приглашена и Яккарино.

СМИ писали, что это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года, и жалобами на встроенного чат-бота Grok. Нейросеть публиковала материалы, связанные с отрицанием холокоста, а также искусственно сгенерированные изображения сексуального характера.

