Временные ограничения сняты в аэропорту Внуково

Временные ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Из-за этого авиакомпании приняли решение скорректировать график вылета и прилета рейсов. На этом фоне сотрудники и наземные службы аэропорта работали в усиленном режиме.

Пассажирам в зависимости от времени ожидания предоставляли необходимые услуги. Сотрудники воздушной гавани также советовали им заранее выяснять статус рейса. Для этого доступно онлайн-табло, а также справочные службы и чат-бот. Кроме того, об изменениях в графике вылета и прилета рейсов своевременно сообщали авиакомпании.

Ранее ограничения также вводились в аэропортах Домодедово и Шереметьево, но спустя время воздушные гавани вернулись к штатной работе.

