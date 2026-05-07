Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 22:15

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Внуково

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Временные ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Из-за этого авиакомпании приняли решение скорректировать график вылета и прилета рейсов. На этом фоне сотрудники и наземные службы аэропорта работали в усиленном режиме.

Пассажирам в зависимости от времени ожидания предоставляли необходимые услуги. Сотрудники воздушной гавани также советовали им заранее выяснять статус рейса. Для этого доступно онлайн-табло, а также справочные службы и чат-бот. Кроме того, об изменениях в графике вылета и прилета рейсов своевременно сообщали авиакомпании.

Ранее ограничения также вводились в аэропортах Домодедово и Шереметьево, но спустя время воздушные гавани вернулись к штатной работе.

Читайте также


транспортгород

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика