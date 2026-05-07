Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 22:39

Спорт

Футболист "Динамо" Тюкавин в третий раз стал лучшим игроком месяца в РПЛ

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Форвард московского клуба "Динамо" Константин Тюкавин признан лучшим игроком месяца по итогам апреля в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сказано на сайте организации.

В апреле футболист забил 4 гола в 5 встречах. В частности, он забросил 2 мяча в ворота "Оренбурга", а еще 1 – в матче против "Акрона". Помимо этого, он отличился забитым голом в игре с "Сочи".

Таким образом, Тюкавин в третий раз в карьере стал футболистом месяца в РПЛ. До этого он дважды признавался лучшим в течение сезона-2023/24 (по итогам ноября и декабря).

Лучшего игрока апреля выбирали эксперты РПЛ и "Матч Премьер", а также фанаты. Тюкавин был лидером в голосовании среди болельщиков. Представители РПЛ отдали предпочтение Джону Кордобе ("Краснодар") и Роману Зобнину ("Спартак"), а сотрудники телеканала – Ивану Олейникову ("Крылья Советов").

Всего в этом сезоне Тюкавин сыграл в РПЛ 20 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что 39-летний вратарь "Зенита" Михаил Кержаков уйдет из клуба после завершения текущего сезона. В связи с этим заключительный в этом сезоне домашний матч "Зенита" против "Сочи", который пройдет 19 мая в рамках 29-го тура РПЛ, будет посвящен проводам вратаря.

Кержаков воспитывался в системе петербургского клуба. В составе "Зенита" он стал семикратным чемпионом России. Кроме того, он является трехкратным обладателем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка РФ. Футболист обладает рекордным количеством трофеев.

