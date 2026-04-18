Футболист Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории "Акрона"

Футболист Артем Дзюба стал первым в списке лучших бомбардиров тольяттинского клуба "Акрон". Об этом сообщает ТАСС.

В гостевой игре 25-го тура Российской премьер-лиги против казанского "Рубина" спортсмен забил гол, который оказался для него 18-м в составе команды. До этого он разделял лидерство с венесуэльским форвардом Андресом Понсе.

Дзюба выступает за "Акрон" с 2024 года.

Ранее московский "Спартак" победил в серии пенальти петербургский "Зенит" в матче второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти победителями вышли футболисты московского клуба со счетом 7:6.

Кроме того, московское "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" в первом матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0. Ключевой эпизод матча произошел на 42-й минуте, когда главный арбитр Иван Абросимов после просмотра VAR отменил красную карточку защитнику "Краснодара" Валентину Пальцеву.

