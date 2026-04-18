Трое человек погибли в ДТП в Нижегородской области

Фото: МАХ/"ГУ МВД России по Нижегородской области"

Автомобиль врезался в дерево в Нижегородской области, трое человек, включая водителя, погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, авария произошла на участке дороги между деревнями Мухтолово и Саконы в Ардатовском районе. Водитель Lexus не смог справиться в управлением, автомобиль вылетел в кювет, после чего врезался в дерево. Одна женщина-пассажир поступила в медучреждение с тяжелыми травмами.

Сотрудники оперативных служб выясняют подробности инцидента. Предварительно, ДТП могло произойти из-за превышения скорости.

Ранее 11 человек пострадали в ДТП с легковым авто и микроавтобусом в Ярославле. Дорожная авария произошла на проспекте Октября. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу движения и врезался в автобус.