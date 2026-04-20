Водитель общественного транспорта пострадал в результате атаки БПЛА на Горловку

Водитель рейсового микроавтобуса пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА в Калининском районе Горловки. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в мессенджере Мах.

По предварительной информации, пострадавший получил осколочные ранения различной степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в селе Зерново Брянской области. В результате атаки были ранены два мирных жителя. Им также оказывается вся необходимая медпомощь.

Кроме того, один мирный житель погиб в результате массированной атаки дронов на Туапсе. Еще один человек получил ранение, он был госпитализирован.