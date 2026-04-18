Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в Брянской области

Мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона-камикадзе на село Алешковичи Суземского района Брянской области. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Александр Богомаз.

Он добавил, что семье мужчины будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Ранее женщина погибла при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Елец Липецкой области. Еще 5 человек пострадали. 4 из них были госпитализированы.

До этого двое взрослых и семилетний ребенок погибли в результате попадания вражеского беспилотника в жилой дом во Владимирской области. Вспыхнувший на месте происшествия пожар ликвидировали.

