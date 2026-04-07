Двое взрослых и ребенок погибли при атаке БПЛА во Владимирской области

Двое взрослых и семилетний ребенок погибли в результате попадания вражеского БПЛА в жилой дом во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Он уточнил, что атака БПЛА произошла в ночь на вторник, 7 апреля. Вражеский дрон попал в двухквартирный жилой дом.

"Погибли двое взрослых и семилетний сын. Пятилетней дочке удалось спастись, девочка с ожогами в больнице. Она вне опасности", – сообщил глава области.

Вспыхнувший на месте ЧП пожар уже ликвидирован. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибших. Авдеев добавил, что выехал на место трагедии для оказания помощи пострадавшим.

Ранее ВСУ беспилотником атаковали бронированный микроавтобус в селе Замостье Белгородской области, пострадали семь человек. Женщина и четверо мужчин с осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую ЦРБ.

Кроме того, украинские войска применили "графитовые бомбы" для атаки на энергетическую инфраструктуру в ДНР. Боевики также применили тактику комбинированного налета на объект критической инфраструктуры республики.