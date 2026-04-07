Новости

Новости

07 апреля, 07:55

Происшествия

Двое взрослых и ребенок погибли при атаке БПЛА во Владимирской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Двое взрослых и семилетний ребенок погибли в результате попадания вражеского БПЛА в жилой дом во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Он уточнил, что атака БПЛА произошла в ночь на вторник, 7 апреля. Вражеский дрон попал в двухквартирный жилой дом.

"Погибли двое взрослых и семилетний сын. Пятилетней дочке удалось спастись, девочка с ожогами в больнице. Она вне опасности", – сообщил глава области.

Вспыхнувший на месте ЧП пожар уже ликвидирован. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибших. Авдеев добавил, что выехал на место трагедии для оказания помощи пострадавшим.

Ранее ВСУ беспилотником атаковали бронированный микроавтобус в селе Замостье Белгородской области, пострадали семь человек. Женщина и четверо мужчин с осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую ЦРБ.

Кроме того, украинские войска применили "графитовые бомбы" для атаки на энергетическую инфраструктуру в ДНР. Боевики также применили тактику комбинированного налета на объект критической инфраструктуры республики.

Читайте также


Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

