Семь человек пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотником атаковали бронированный микроавтобус в селе Замостье Белгородской области, пострадали семь человек. Об этом в MAX сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как рассказал губернатор, женщина и четверо мужчин с осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую ЦРБ. Один из них находится в тяжелом состоянии. После стабилизации он будет переведен в областную клиническую больницу.

Еще у двоих мужчин, предварительно, баротравмы, добавил Гладков. Они также доставлены в медучреждение, их обследуют.

Ранее украинские БПЛА атаковали село Белянка в Белгородской области. Пострадали две женщины. Во время ударов они находились в своих автомобилях. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

