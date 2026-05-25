25 мая, 15:40

В Хабаровске возбудили дело после того, как ребенку в детсаду дали блюдо с аллергеном

В Хабаровске четырехлетнему воспитаннику детского сада потребовалась медицинская помощь после того, как он съел продукт, вызвавший у него аллергическую реакцию. По факту произошедшего возбуждено дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Уточняется, что производство начато по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как уточнило РИА Новости, ребенок употребил в пищу аллерген во время пребывания в детском саду. Приступ удалось быстро купировать, сейчас мальчик находится на амбулаторном лечении. В детском саду проводится служебное расследование.

По предварительным данным, воспитатели не предупредили сотрудников пищеблока о том, что в группе присутствует ребенок с аллергией. В дошкольном учреждении уточнили, что мальчику приготовили мясной рулет с добавлением молока, на которое у него аллергия.

Ранее в Китае девушка обратилась в клинику с жалобами на боль в горле. Медики назначили ей лекарства и сделали укол, однако не спросили у пациентки про наличие аллергии. В результате женщину госпитализировали с анафилактическим шоком, после чего она впала в кому на 92 дня.

происшествиядетирегионы

