В Хабаровске возбудили дело после того, как ребенку в детсаду дали блюдо с аллергеном

В Хабаровске четырехлетнему воспитаннику детского сада потребовалась медицинская помощь после того, как он съел продукт, вызвавший у него аллергическую реакцию. По факту произошедшего возбуждено дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Уточняется, что производство начато по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как уточнило РИА Новости, ребенок употребил в пищу аллерген во время пребывания в детском саду. Приступ удалось быстро купировать, сейчас мальчик находится на амбулаторном лечении. В детском саду проводится служебное расследование.

По предварительным данным, воспитатели не предупредили сотрудников пищеблока о том, что в группе присутствует ребенок с аллергией. В дошкольном учреждении уточнили, что мальчику приготовили мясной рулет с добавлением молока, на которое у него аллергия.

