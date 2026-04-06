Почти 100 домов оказались повреждены после атаки ВСУ на Новороссийск

Общее число поврежденных домов, о которых рассказали жители Новороссийска в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), достигло практически 100, сообщает News.ru со ссылкой на публикацию главы Новороссийска Андрея Кравченко в телеграм-канале.

Мэр уточнил, что в Восточном районе города повреждения получили 72 частных дома и 5 многоквартирных. В Южном районе, по его словам, пострадали 7 многоквартирных домов и 1 частное домовладение.

Вместе с тем стало известно еще о 7 поврежденных квартирах в 7 многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В жилых помещениях в основном пострадало остекление, подчеркнул глава.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск 6 апреля пострадали 8 местных жителей, среди них – 2 детей.

Вместе с тем Киев в ночь на 6 апреля ударил с помощью БПЛА по объектам морского перевалочного комплекса в Новороссийске. Атаке подверглись объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".