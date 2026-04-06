Киевский режим в ночь на 6 апреля ударил с помощью БПЛА самолетного типа по объектам морского перевалочного комплекса в Новороссийске, сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен с целью дестабилизировать мировой рынок углеводородов и остановить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

Атаке подверглись объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум". В ведомстве заявили, что это было совершено для нанесения максимального экономического ущерба ее крупнейшим акционерам, среди которых энергетические компании из США и Казахстана.

В результате ударов украинских беспилотников были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.

Кроме того, в ту же ночь украинские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска, включая многоквартирные и частные жилые дома. В результате атак пострадали гражданские лица, в том числе дети.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки украинских БПЛА на Новороссийск 6 апреля были повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Пострадали восемь местных жителей, среди них – двое детей.

Кроме того, 5 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили "графитовые бомбы" во время атаки на энергетическую инфраструктуру в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также боевики применили тактику комбинированного налета на объект критической инфраструктуры республики.