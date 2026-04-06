01:19Происшествия
Восемь человек пострадали в результате атаки БПЛА на Новороссийск
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Восемь человек, включая двух детей, пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Новороссийск. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.
По его словам, трое пострадавших проживают в частном доме. Еще трое – жители многоквартирного дома.
Также еще два человека во время атаки находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее обломки сбитого БПЛА повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск в Ленобласти. На месте ЧП происходило контролируемое выгорание топлива. Никто не пострадал.