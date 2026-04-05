Обломки сбитого БПЛА повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск в Ленобласти

В результате падения обломков сбитых БПЛА был поврежден участок нефтепровода в районе порта Приморск Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере Max.

По его словам, утром в воскресенье, 5 апреля, силами ПВО над областью было уничтожено 19 украинских дронов. Обломками одного из них нарушена целостность трубы, где в настоящее время происходит контролируемое выгорание топлива.

Дрозденко добавил, что пострадавших на месте ЧП нет. Угроза с воздуха в Ленинградской области снята.

Ранее сотрудник промышленного предприятия в Тольятти получил ранение при атаке украинских БПЛА. Мужчина был госпитализирован, в больнице ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.