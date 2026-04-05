Силы ПВО ликвидировали 5 украинских БПЛА над Ленинградской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 5 украинских дронов в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере Max.

"Силами ПВО над Ленинградской областью сбиты еще пять БПЛА. Боевая работа продолжается", – написал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО ликвидировали 69 украинских БПЛА над регионами России за 7 часов. Атака продолжалась с 15:00 до 22:00 по московскому времени 4 апреля.

В частности, дроны были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областями и территорией Крыма.