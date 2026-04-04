Сухогруз под иностранным флагом получил повреждения в водах Таганрогского залива

В акватории Таганрогского залива Азовского моря в результате попадания обломков БПЛА повреждено коммерческое судно под флагом иностранного государства. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере Max.

Сухогруз находился в нескольких километрах от береговой линии. В результате ЧП на судне возник пожар, который был оперативно локализован.

Также глава региона сообщил, что силы ПВО отразили атаку дронов в акватории залива, в Чертковском и Шолоховском районах. На месте работают экстренные службы. Данные о разрушениях на земле уточняются.

Ранее Слюсарь заявил, что один человек погиб, еще четверо получили ранения при воздушной атаке на Ростовскую область. Среди пострадавших есть гражданин иностранного государства.