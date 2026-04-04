Один человек погиб при воздушной атаке на Ростовскую область

Один человек погиб, еще четверо получили ранения при воздушной атаке на Ростовскую область. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере Max.

Согласно информации губернатора, среди пострадавших есть гражданин иностранного государства. По оценкам врачей, состояние троих из них тяжелое.

Ранее атаке с помощью БПЛА подвергся город Тольятти. В результате ЧП осколочное ранение получил сотрудник одного из местных промышленных предприятий. Его госпитализировали, врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медпомощь.

Кроме того, был зафиксирован прилет дрона по крыше многоквартирного дома. Есть незначительные повреждения кровли, в нескольких квартирах выбиты стекла.