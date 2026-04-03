Два человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Ленинградскую область

Дежурные силы ПВО ликвидировали 7 украинских БПЛА в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

По предварительной информации, два человека получили ранения в результате падения обломков дрона во Всеволожском районе. Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в промзоне поселка имени Морозова повреждена кровля неэксплуатируемого здания. Другие последствия атаки уточняются.

Ранее 12 человек пострадали в результате украинских ударов по Белгородской области. Среди пострадавших 11-летняя девочка, получившая баротравму. Глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что им оказывается медпомощь.