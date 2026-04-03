Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Силы ПВО ликвидировали еще один украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 3 апреля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Глава города подчеркнул, что на месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил о ликвидации одного БПЛА, летевшего на столицу, ночью 3 апреля. На месте падения обломков также работают сотрудники экстренных служб.

На фоне сообщений о работе ПВО в воздушных гаванях Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения. Аэропорты обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.