Силы ПВО ликвидировали 46 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 46 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в четверг, 2 апреля. За это время 17 дронов было сбито над Белгородской областью, 16 – в небе над Брянской областью, 4 – над Краснодарским краем, по 3 над Курской областью и акваторией Черного моря, 2 – над Тульской областью и еще 1 над Псковской областью.

Ранее силы ПВО ликвидировали 31 украинский БПЛА над регионами России за 5 часов. Атака продолжалась 1 апреля с 18:00 до 23:00 по московскому времени.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Брянской областей, а также над Крымом и акваторией Черного моря.