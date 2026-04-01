01 апреля, 23:58
Силы ПВО ликвидировали 31 украинский БПЛА на регионами России за 5 часов
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 31 украинский БПЛА над регионами России за 5 часов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Атака продолжалась 1 апреля с 18:00 до 23:00 по московскому времени. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Брянской областей, а также над Крымом и акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что уничтожили 17 украинских БПЛА над российскими регионами. Дроны были ликвидированы в период с 09:00 до 18:00 по московскому времени 1 апреля.
По информации ведомства, 9 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, 3 – над Курской областью, 2 – над акваторией Азовского моря, 2 – над Белгородской областью и 1 – над Крымом.