Силы ПВО ликвидировали 31 украинский БПЛА на регионами России за 5 часов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 31 украинский БПЛА над регионами России за 5 часов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась 1 апреля с 18:00 до 23:00 по московскому времени. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Брянской областей, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что уничтожили 17 украинских БПЛА над российскими регионами. Дроны были ликвидированы в период с 09:00 до 18:00 по московскому времени 1 апреля.

По информации ведомства, 9 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, 3 – над Курской областью, 2 – над акваторией Азовского моря, 2 – над Белгородской областью и 1 – над Крымом.