Форма поиска по сайту
Новости

01 апреля, 20:26

Происшествия

Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, дроны были ликвидированы в период с 09:00 до 18:00 по московскому времени. Уточняется, что 9 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 3 – над Курской областью, 2 – над акваторией Азовского моря, 2 – над Белгородской областью и 1 – над Крымом.

В ночь на среду, 1 апреля, силы ПВО перехватили и сбили 42 украинских БПЛА. Ведомство сообщало, что 30 дронов было сбито в небе над Ростовской областью, 3 – над Крымом, по 2 – над Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

Также по 1 БПЛА было уничтожено над территориями Белгородской, Курской областей и Ставропольского края.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по 2 муниципалитетам региона. По предварительной информации, в результате атаки пострадали 3 мирных жителя.

