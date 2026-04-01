Силы ПВО ликвидировали 42 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 42 украинских БПЛА над регионами России в ночь на среду, 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, 30 дронов было сбито в небе над Ростовской областью, 3 – над Крымом, по 2 – над Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

Также по одному БПЛА было уничтожено над территориями Белгородской, Курской областей и Ставропольского края.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов на регион. Всего было уничтожено около 30 дронов в 4 городах и 6 районах области. Никто из местных жителей не пострадал.