Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник в небе над столичным регионом в четверг, 2 апреля. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

Информация о возможных разрушениях в посте не проводится, однако к месту падения фрагментов были вызваны специалисты экстренных служб.

Об успешной нейтрализации первого за сутки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве мэр сообщил примерно в 16:50 по местному времени.

В связи с угрозой в столичном аэропорту Внуково объявлены временные ограничения. В частности, авиагавань перешла на выпуск и прием гражданских самолетов по согласованию с соответствующими органами.