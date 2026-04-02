02 апреля, 16:50Мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Сергей Собянин сообщил о нейтрализации одного вражеского беспилотника на подлете к Москве. Пост мэр опубликовал в канале в мессенджере МАХ.
В операции по пресечению атаки были задействованы силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны.
По уточнению градоначальника, на месте падения обломков БПЛА уже находятся сотрудники экстренных служб.
