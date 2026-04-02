Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на подлете к Москве

Сергей Собянин сообщил о нейтрализации одного вражеского беспилотника на подлете к Москве. Пост мэр опубликовал в канале в мессенджере МАХ.

В операции по пресечению атаки были задействованы силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны.

По уточнению градоначальника, на месте падения обломков БПЛА уже находятся сотрудники экстренных служб.

