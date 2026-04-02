В Запорожской области 14 лошадей погибли при атаке БПЛА на ферму

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

В Запорожской области в результате атаки беспилотников погибли 14 лошадей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Согласно его публикации, не менее 10 БПЛА самолетного типа ударили по конной ферме в Акимовском муниципальном округе. После прямых попаданий начался крупный пожар, выжить удалось лишь трем животным.

На месте работают специалисты ветеринарного центра, которые проводят необходимые мероприятия и оказывают помощь уцелевшим животным. Власти пообещали оказать поддержку пострадавшему предприятию.



Балицкий назвал атаку целенаправленной и подчеркнул, что объект был гражданским.

Ранее пожар произошел на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА. Кроме того, обломки беспилотника повредили две линии электропередачи высокого напряжения.