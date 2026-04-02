Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

02 апреля, 14:00

Происшествия

В Запорожской области 14 лошадей погибли при атаке БПЛА на ферму

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

В Запорожской области в результате атаки беспилотников погибли 14 лошадей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Согласно его публикации, не менее 10 БПЛА самолетного типа ударили по конной ферме в Акимовском муниципальном округе. После прямых попаданий начался крупный пожар, выжить удалось лишь трем животным.

На месте работают специалисты ветеринарного центра, которые проводят необходимые мероприятия и оказывают помощь уцелевшим животным. Власти пообещали оказать поддержку пострадавшему предприятию.

Балицкий назвал атаку целенаправленной и подчеркнул, что объект был гражданским.

Ранее пожар произошел на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА. Кроме того, обломки беспилотника повредили две линии электропередачи высокого напряжения.

Читайте также


происшествияживотныерегионы

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика