Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Временные ограничения введены в столичном аэропорту Внуково, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань принимает и выпускает самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения введены на фоне сообщения Сергей Собянина о том, что на подлете к Москве был уничтожен один вражеский беспилотник. В операции по пресечению атаки были задействованы силы ПВО Минобороны.

Градоначальник также подчеркивал, что на месте падения обломков БПЛА находятся сотрудники экстренных служб.

