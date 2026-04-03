Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности воздушных гражданских судов.

В ведомстве подчеркнули, что возможны корректировки в расписании рейсов. Актуальное расписание пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее аналогичные меры были приняты в авиагавани Шереметьево. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.