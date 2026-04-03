03 апреля, 02:23Транспорт
Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности воздушных гражданских судов.
В ведомстве подчеркнули, что возможны корректировки в расписании рейсов. Актуальное расписание пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее аналогичные меры были приняты в авиагавани Шереметьево. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.