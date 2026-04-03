Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Временные ограничения введены в воздушном пространстве Шереметьево, аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании, актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в Шереметьево. Аэропорт также принимал и отправлял рейсы по согласованию с органами. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.