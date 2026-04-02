Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Ограничения сняты в столичном аэропорту Шереметьево. Авиагавань вновь принимает и отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство объяснило, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения объявлялись в Шереметьево днем 2 апреля. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров призывали уточнять время вылета и статус рейса при помощи онлайн-табло.

Кроме того, утром аналогичные меры вводились в аэропортах Внуково и Домодедово – воздушные гавани отправляли и принимали рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позже введенные ограничения на полеты были сняты.

При этом позже в аэропорту Внуково вновь объявили об ограничениях, которые были введены в целях обеспечения безопасности пассажиров.

