02 апреля, 20:33Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Шереметьево
Ограничения сняты в столичном аэропорту Шереметьево. Авиагавань вновь принимает и отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.
Ведомство объяснило, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения объявлялись в Шереметьево днем 2 апреля. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров призывали уточнять время вылета и статус рейса при помощи онлайн-табло.
Кроме того, утром аналогичные меры вводились в аэропортах Внуково и Домодедово – воздушные гавани отправляли и принимали рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позже введенные ограничения на полеты были сняты.
При этом позже в аэропорту Внуково вновь объявили об ограничениях, которые были введены в целях обеспечения безопасности пассажиров.