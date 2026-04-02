Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

Введенные ранее ограничения на полеты сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Такие меры были приняты утром 2 апреля. В целях обеспечения безопасности полетов авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее сообщалось, что рейс "Аэрофлота" из Москвы в Баку вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за столкновения с птицей после взлета. Посадку он совершил штатно, двигатели повреждений не получили.

Рейс был выполнен на другом самолете. На время ожидания вылета пассажирам предоставили необходимое обслуживание.

