28 марта, 19:11

Транспорт

Поезда "Аэроэкспресса" начнут курсировать до аэропорта Шереметьево на 4 минуты быстрее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поездка на "Аэроэкспрессе" до аэропорта Шереметьево будет на четыре минуты быстрее. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В итоге с 29 марта путь от Белорусского вокзала в Москве до терминалов B и C в Шереметьево будет занимать 46 минут вместо 50 минут. По словам заммэра Максима Ликсутова, сократить время в пути удалось при помощи совместной работы Дептранса, Московской железной дороги и компании "Аэроэкпресс".

"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим повышать качество обслуживания пассажиров", – сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Москве оплатой проезда по биометрии пользуются 800 тысяч человек. С момента запуска биометрии в 2021 году пассажиры оплатили таким способом свыше 200 миллионов поездок. Кроме того, число пользователей этого сервиса в 2025 году выросло в два раза.

