Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство уточнило, что временные ограничения на использование воздушного пространства введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили, что не исключены корректировки в расписании рейсов.

До этого временные ограничения на использование воздушного пространства также вводились в районе аэропортов Внуково и Домодедово. Такие меры были объявлены на фоне атаки украинских беспилотников, которая началась 25 марта.

За все время атаки в воздушном пространстве столичного региона было ликвидировано 58 БПЛА. Прилет последнего из них зафиксировали около 01:09 27 марта.

