02 апреля, 16:31Транспорт
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере MАХ.
"Возможны корректировки в расписании рейсов", – отмечается в сообщении.
Ограничения введены в целях обеспечения безопасности пассажиров. Актуальный статус рейса рекомендовано уточнять с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее аналогичные меры вводились в аэропорту Домодедово – воздушная гавань отправляла и принимала рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Позже введенные ограничения на полеты были сняты.
При этом такие же меры продолжают действовать в Шереметьево.