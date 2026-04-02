Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере MАХ.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", – отмечается в сообщении.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности пассажиров. Актуальный статус рейса рекомендовано уточнять с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее аналогичные меры вводились в аэропорту Домодедово – воздушная гавань отправляла и принимала рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Позже введенные ограничения на полеты были сняты.

При этом такие же меры продолжают действовать в Шереметьево.