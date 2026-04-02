Столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры приняты из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого не исключаются корректировки в расписании рейсов. Пассажиров призвали уточнять время вылета и статус рейса при помощи онлайн-табло аэропорта.

Ранее, утром 2 апреля, аналогичные меры вводились в аэропортах Внуково и Домодедово – воздушные гавани отправляли и принимали рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Позже введенные ограничения на полеты были сняты.

