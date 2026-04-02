Двенадцать человек пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

В результате атаки пострадали 12 человек, среди которых 11-летняя девочка, получившая баротравму. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее несколько квартир получили повреждения при попадании украинского БПЛА в жилой дом в Уфе. Личный контроль за ситуацией на месте происшествия осуществлял прокурор города Андрей Надежкин. Никто из людей не пострадал.

Также три человека пострадали в результате атаки ВСУ на два муниципалитета Белгородской области. Кроме того, повреждения получили частный дом и два автомобиля.