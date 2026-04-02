Силы ПВО ликвидировали несколько БПЛА на подлете к НПЗ в Уфе

Дежурные силы ПВО сбили несколько украинских БПЛА на подлете к НПЗ в Уфе. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что обломки одного из дронов рухнули в промзоне. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас на территории предприятия ведется ликвидация возгорания.

Также еще один БПЛА попал в жилой дом. На месте ЧП работают оперативные службы. Открытое горение было потушено.

Ранее 15 частных домов в Ростовской области получили повреждения в результате атаки украинских дронов. Всего было уничтожено свыше 30 дронов в 4 городах и 6 районах региона. Никто из местных жителей не пострадал.

