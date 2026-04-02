Форма поиска по сайту

Новости

02 апреля, 07:19

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали несколько БПЛА на подлете к НПЗ в Уфе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО сбили несколько украинских БПЛА на подлете к НПЗ в Уфе. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что обломки одного из дронов рухнули в промзоне. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас на территории предприятия ведется ликвидация возгорания.

Также еще один БПЛА попал в жилой дом. На месте ЧП работают оперативные службы. Открытое горение было потушено.

Ранее 15 частных домов в Ростовской области получили повреждения в результате атаки украинских дронов. Всего было уничтожено свыше 30 дронов в 4 городах и 6 районах региона. Никто из местных жителей не пострадал.

Операторы БПЛА "Востока" сорвали ротацию ВСУ на Запорожье

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика