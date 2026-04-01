01 апреля, 16:58

В Самарской области юношу осудили за передачу фото зданий в Сызрани на Украину

Фото: depositphotos/andreyuu

Самарский областной суд вынес приговор по делу о госизмене в отношении несовершеннолетнего за передачу фотографий административных зданий Сызрани представителю украинского военного движения. Об этом сообщается в телеграм-канале инстанции.

Подсудимому назначили 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также конфискацию денежных средств, полученных в ходе совершения преступления.

Установлено, что молодой человек в период с 14 по 21 сентября 2024 года осуществлял сбор и передачу снимков городских объектов для их последующего применения против безопасности РФ.

В результате обвинение ему предъявили по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Согласно нормам российского законодательства и разъяснениям Верховного суда, данное преступление несовершеннолетним карается заключением от 6 до 10 лет.

По аналогичной статье ранее был приговорен к 15 годам лишения свободы житель Владимирской области. Выяснилось, что 35-летний мужчина из Киржачского района передавал СБУ информацию о военных и гражданских объектах в России для нанесения по ним ударов БПЛА, а также приобрел несколько дронов, научился ими управлять и привез домой взрывчатые вещества для сборки самодельной взрывчатки с целью совершения диверсий.

Первые 2 года 6 месяцев срока он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначены штраф 500 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года.

